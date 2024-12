Omeonga racconta l'inferno di Natale, non è mai partito da Roma: "La polizia italiana mi ha lasciato in una stanza senza cibo né acqua"

L'ex giocatore di Genoa, Pescara ed Avellino Omeonga racconta il suo terribile Natale: "Mi hanno picchiato".

Stephane Omeonga, ex giocatore di Genoa, Pescara e Avellino, ha raccontato di essere stato costretto a scendere dall'aereo su cui era salito il giorno di Natale, sulla tratta Roma-Tel Aviv. L'inizio dell'inferno.

Attualmente sotto contratto con il Ihud Bnei Sakhnin, proprio in Israele, Omeonga testimonia con un video il momento in cui è stato forzatamente fatto scendere dall'aereo, per poi essere gettato a terra e picchiato da alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine italiane, che successivamente lo hanno ammanettato.

Omeonga, 28enne belga, ha anche raccontato via Instagram di aver avuto bisogno di cure in virtù di quanto fatto dai poliziotti il 25 dicembre scorso.