Olivera, infortunio al polpaccio in Fiorentina-Napoli: quando torna in campo e i tempi di recupero

Il terzino sinistro uruguaiano ha chiesto e ottenuto il cambio nei minuti finali della gara: le sue condizioni e quando potrà tornare in campo.

Titolare ancora una volta nella difesa a quattro di Antonio Conte, Mathias Olivera non ha giocato per tutti i 90 minuti la partita vinta 3-0 dal Napoli in casa della Fiorentina: non per scelta tecnica del proprio allenatore, ma per un infortunio.

Il terzino sinistro uruguaiano ha chiesto e ottenuto il cambio a pochi minuti dalla fine, con il risultato già ampiamente favorevole al Napoli, a causa di un problema muscolare: al suo posto è entrato Raspadori, mentre contemporaneamente Gilmour prendeva il posto di Lobotka.

Ma che cosa si è fatto nel dettaglio Olivera? E quando potrà tornare in campo? Le ultime sulle sue condizioni.