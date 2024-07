Olimpiadi, Spagna-Egitto dove vederla: Eurosport, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spagna ed Egitto a confronto nella terza giornata della fase a gironi del torneo di calcio delle Olimpiadi: tutto su formazioni, tv e streaming.

Terza e ultima giornata del Gruppo C del torneo di calcio delle Olimpiadi: in Francia si affrontano la Spagna vicecampione in carica e l'Egitto.

Una sfida che metterà in palio punti importanti e che di fatto decreterà quale sarà la squadra che approderà ai quarti di finale da prima del Gruppo C.

Favorita d’obbligo è la Rojita che, dopo aver regolato (2-1) l’Uzbekistan e battuto 3-1 la Repubblica Dominicana (con una prestazione certamente più convincente) si è già assicurata il passaggio del turno.

A contenderle il primato nel girone è proprio l’Egitto che, dopo il pareggio dell’esordio (0-0 contro la Repubblica Dominicana), ha poi superato 1-0 l’Uzbekistan portandosi a quota 4 in classifica.

Alla Spagna basta un risultato diverso dalla sconfitta per passare da prima del raggruppamento, mentre l’Egitto può sì puntare al sorpasso, ma anche guardarsi alle spalle perché l’approdo alla prossima fase del torneo non è ancora matematico.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Spagna-Egitto: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.