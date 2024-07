Subito caos alle Olimpiadi: pari al 106' e squadre via per lancio d'oggetti senza triplice fischio, rete annullata dopo quasi 2 ore e Argentina KO.

Un risultato deludente e un finale incredibile. Parte con una sconfitta l’avventura dell’Argentina di Javier Mascherano nel torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La nazionale Albiceleste non va oltre l'1-2 all’esordio contro il Marocco, ma a fare rumore è quanto accaduto proprio nel finale e nel post gara.

L’Argentina pareggia i conti al 106’, nel corso del sedicesimo minuto di recupero concesso dall’arbitro Nyberg, con Medina. Dopo il goal il caos: sul lancio d'oggetti e l'esplosione di un petardo in campo, i calciatori si dirigono negli spogliatoi, ma senza il triplice fischio del direttore di gara e durante il check del VAR.

Il Comitato Olimpico ha deciso di riprendere il match un'ora e quaranta dopo, con la beffa per l'Argentina: goal annullato e ultimi tre minuti che non sono bastati all'Albiceleste per trovare la rete del pari.

Ad esultare è il Marocco, che si aggiudica tre punti al termine di un match singolare e storico per quanto accaduto.