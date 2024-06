Olimpiadi 2024 a Parigi, i giocatori di Serie A convocati: chi partecipa, le date e quando tornano

Quali sono i calciatori che militano nel campionato italiano e parteciperanno ai Giochi Olimpici? Ecco i convocati per Parigi 2024 della Serie A.

Un’estate di grandi eventi. Non solo Euro 2024 e la Copa America: all’orizzonte ci sono anche le Olimpiadi.

L’edizione 2024 dei Giochi Olimpici si svolgerà in Francia e non vedrà la partecipazione della Nazionale U23 italiana, né maschile né femminile, nei due tornei che mettono in palio la medaglia d’oro.

L'Italia maschile calcistica non è ai Giochi dal 2008, mentre quella femminile non ha mai ottenuto una qualificazione al torneo.

Un po’ d’Italia ci sarà a Parigi, con alcuni dei calciatori che militano in Serie A che prenderanno parte al torneo che si disputerà in Francia.

Ma quali sono i calciatori di Serie A che parteciperanno ai Giochi Olimpici di Parigi 2024?