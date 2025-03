Olanda-Spagna dove vederla: DAZN, Sky, NOW o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Nei quarti di finale di Nations League la Spagna sfida l'Olanda per un posto in semifinale: l'andata in casa degli orange.

Ritornano gli impegni delle Nazionali, nella pausa di Marzo si disputano i quarti di finale di Nations League. Tanti grandi accoppiamenti come Italia-Germanie e Croazia-Francia: spicca anche il quarto tra Olanda e Spagna. I campioni d'Europa in carica vogliono confermarsi anche in Nations League qualificandosi in semifinale dove troverebbero la vincente dalla sfida tra Croazia e Francia. Di seguito tutte le informazioni sulla partita, le probabili formazioni e dove vedere il match. L'articolo prosegue qui sotto