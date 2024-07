Olanda-Inghilterra 1-2, pagelle e tabellino: Kane e Watkins trascinano i Tre Leoni in finale

La magia di Xavi Simons illude gli Orange, poi il rigore di Kane e il lampo di Watkins in pieno recupero valgono il pass per Berlino.

Domenica 14 luglio, a Berlino, sarà Spagna-Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni ha vinto 2-1 in rimonta contro l'Olanda staccando il pass per la sua seconda finale europea consecutiva dopo quella persa contro l'Italia nel 2021.

Il primo tempo regala emozioni a grappoli e il primo carico di effetti speciali lo mette Xavi Simons che con un sinistro telecomandato spedisce la sfera all'incrocio mandando avanti l'Olanda. L'Inghilterra, però, rimane aggrappata alla partita e grazie ad un episodio evidenziato dal VAR perviene al pari: Dumfries entra in maniera scomposta su Kane e l'arbitro richiamato all'on field review, assegna il calcio di rigore che viene trasformato in maniera chirurgica dallo stesso attaccante del Bayern. La partita - nella quale si segnala l'infortunio di Depay - diventa bellissima: Foden alza i giri del motore e sfiora il goal in due frangenti: nel primo salva tutto Dumfries sulla linea di porta, mentre il secondo tentativo è un bolide che si infrange contro la traversa. Legno che poi viene colpito prima dell'intervallo anche dal solito Dumfries, autentico protagonista nel bene e nel male della prima parte di gara.

Nella ripresa calano inevitabilmente i ritmi dopo un primo tempo giocato ad altissima intensità. L'occasione più ghiotta capita sulla testa di Van Dijk, il cui impatto aereo esalta i riflessi di un super Pickford che mantiene in ghiaccio il parziale di 1-1. Sul fronte inglese si segnala un goal annullato a Saka a causa del fuorigioco di Walker, autore dell'assist. Ma quando tutto sembra ormai apparecchiato per i tempi supplementari, la mossa decisiva e altrettanto coraggiosa la piazza Southgate: fuori Foden e Kane, dentro Palmer e Watkins. Ed è proprio l'attaccante dell'Aston Villa a piazzare il colpo vincente che vale la finale. A Berlino ci va l'Inghilterra.