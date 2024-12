Okoye costretto a fermarsi dopo l'infortunio al polso destro: necessaria un'operazione per il portiere, lungo stop.

Brutte notizie per l'Udinese e Maduka Okoye; il portiere nigeriano infatti starà fuori a lungo a causa del problema al polso destro.

Per Okoye è stato necessario l'intervento chirurgico, che come comunicato dall'Udinese, è perfettamente riuscito.

L'Udinese dovrà fare a meno del proprio portiere titolare per diverso tempo; finisce qui il suo 2024 ma non solo. Ecco quando potrà tornare in campo, i tempi di recupero e quante partite salterà.