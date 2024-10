Okoye e l’Inter solo sfiorata: “L’interesse era concreto, sarebbe stato un sogno”

Il portiere dell’Udinese, Maduka Okoye, svela: “L’Inter mi voleva, mi sono sentito anche in vantaggio ma è toccato a Martinez”.

Quella che sta vivendo Maduka Okoye è la stagione della definitiva consacrazione in Serie A.

Dopo aver fatto suoi i galloni da titolare nella seconda parte della stagione 2023-2024, in quella attuale si sta confermando un giocatore inamovibile per l’Udinese.

Sin qui infatti ha giocato sette partite di campionato e scendendo sempre in campo dal 1’, ma le cose sarebbero potute andare in maniera molto diversa se solo questa estate fosse andata in porto l’operazione che poteva fare di lui un nuovo giocatore dell’Inter.

Il portiere classe 1999, in un’intervista rilasciata a ‘Transfermarkt’, ha svelato di essere realmente stato nel mirino della società nerazzurra.