Offerte, rilanci, bonus e la posizione della Juventus: cosa manca per il trasferimento di Soulé alla Roma

Matias Soulé è diventato il grande obiettivo di mercato della Roma: il club giallorosso ha già fatto un’offerta importante, ma non è bastato.

Matias Soulé si è guadagnato un posto tra i grandi protagonisti di questa sessione estiva di calciomercato.

Il talento argentino è reduce da una stagione vissuta in prestito al Frosinone nella quale, non si è imposto come uno dei giovani più forti in assoluto del panorama calcistico nostrano, ma nel quale è riuscito a spingersi anche fino alla doppia cifra in campionato segnando ben 11 goal in 36 partite che non sono però bastati per evitare la retrocessione della sua squadra.

Un giocatore di valore internazionale, che però non sembra più rientrare nei piani della Juventus. Il club bianconero è infatti più che disposto a cedere il suo cartellino e, tra tutte le società interessate al giocatore, la Roma è quella in pole position.

Ma cosa manca per il trasferimento di Soulé nella Capitale?