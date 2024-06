L'offerta esclusiva di DAZN per gli abbonati della Roma: quando è valida, come attivarla e di quant'è lo sconto

DAZN ha annunciato il lancio di un'offerta esclusiva dedicata ai possessori di un abbonamento delle partite della Roma: tutte le informazioni.

Dopo il lancio di un'offerta dedicata agli abbonati della Juventus, DAZN raddoppia. E questa volta decide di premiare gli abbonati della Roma.

La piattaforma di streaming ha infatti annunciato ufficialmente di aver introdotto una nuova offerta, grazie alla quale i possessori di un abbonamento alle partite della Roma nel 2024/2025 potranno godere di uno sconto in caso di sottoscrizione del piano standard.

L'offerta in questione va nella direzione di chi non è già cliente DAZN, e che aderendovi non si perderà neppure una partita di Dybala e compagni.