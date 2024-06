DAZN ha lanciato un'offerta esclusiva rivolta agli abbonati delle gare dei rossoneri: tutte le informazioni e gli aggiornamenti.

DAZN continua a presentare le iniziative legate alla campagna abbonamenti di alcuni dei club della prossima Serie A.

Dopo quanto fatto con la Roma, è toccato al Milan presentare l'offerta in collaborazione con piattaforma di streaming e riservata agli abbonati delle gare casalinghe dei rossoneri.

Ma come funziona? Cosa fare per attivarla e qual è il nuovo prezzo degli abbonamenti di DAZN per i tifosi del Milan?