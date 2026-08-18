David Odogu è ufficialmente un nuovo calciatore del Tolosa. E' la formazione francese a rendere noto l'arrivo in prestito dal Milan del difensore classe 2006, che si lega al club che milita in Ligue 1 sino al 30 giugno 2027, senza alcuna opzione di riscatto a disposizione.
Odogu al Tolosa è ufficiale: la formula dell'operazione tra il Milan e i francesi
IL MESSAGGIO DEL TOLOSA
Recita così il messaggio pubblicato sui propri canali social dal Tolosa in merito all'approdo di Odogu: “Un difensore di qualità tedesca si è aggiunto alla squadra. Benvenuto nella città rosa e al TFC, David”. L'ex giocatore del Wolfsburg ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni da rinforzo del Tolosa: “Ho imparato molto dalla scorsa stagione disputata in Italia. Sono convinto che il Tolosa sia la squadra ideale per proseguire la mia crescita in un ambiente competitivo e definire le prossime tappe della mia carriera”. Indosserà la maglia numero 19.
LA NOTA DEL MILAN
Questo è invece il comunicato ufficiale pubblicato dal Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore David Odogu al Toulouse FC. Il Club augura a David le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".
- PubblicitàPubblicità
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.