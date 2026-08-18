Odogu al Tolosa è ufficiale: la formula dell'operazione tra il Milan e i francesi

Recita così il messaggio pubblicato sui propri canali social dal Tolosa in merito all'approdo di Odogu: “Un difensore di qualità tedesca si è aggiunto alla squadra. Benvenuto nella città rosa e al TFC, David”. L'ex giocatore del Wolfsburg ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni da rinforzo del Tolosa: “Ho imparato molto dalla scorsa stagione disputata in Italia. Sono convinto che il Tolosa sia la squadra ideale per proseguire la mia crescita in un ambiente competitivo e definire le prossime tappe della mia carriera”. Indosserà la maglia numero 19.