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Odogu MilanGetty Images
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Odogu al Tolosa è ufficiale: la formula dell'operazione tra il Milan e i francesi

Calciomercato
Milan
Tolosa
D. Odogu

Il giovane difensore centrale tedesco lascia la Serie A dopo appena una stagione e va a giocare in Ligue 1. Nel 2025/26 non è quasi mai sceso in campo con Allegri.

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David Odogu è ufficialmente un nuovo calciatore del Tolosa. E' la formazione francese a rendere noto l'arrivo in prestito dal Milan del difensore classe 2006, che si lega al club che milita in Ligue 1 sino al 30 giugno 2027, senza alcuna opzione di riscatto a disposizione.

  • IL MESSAGGIO DEL TOLOSA

    Recita così il messaggio pubblicato sui propri canali social dal Tolosa in merito all'approdo di Odogu: “Un difensore di qualità tedesca si è aggiunto alla squadra. Benvenuto nella città rosa e al TFC, David”. L'ex giocatore del Wolfsburg ha poi rilasciato le sue prime dichiarazioni da rinforzo del Tolosa: “Ho imparato molto dalla scorsa stagione disputata in Italia. Sono convinto che il Tolosa sia la squadra ideale per proseguire la mia crescita in un ambiente competitivo e definire le prossime tappe della mia carriera”. Indosserà la maglia numero 19.

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  • LA NOTA DEL MILAN

    Questo è invece il comunicato ufficiale pubblicato dal Milan: "AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore David Odogu al Toulouse FC. Il Club augura a David le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva".

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