Nwaneri è pronto per diventare protagonista nell'Arsenal: quale sarà il suo ruolo del classe 2007 inglese?

Il diciottenne sembra ormai pronto per diventare protagonista con i Gunners, ma dal calciomercato continuano ad arrivare giocatori di alto livello.

L'Arsenal continua a lavorare con determinazione sul calciomercato, con il nuovo direttore sportivo Andrea Berta che sta portando a termine acquisti ad un ritmo quasi senza precedenti nella storia moderna del club.

I colpi in entrata non sono però l'unico impegno del direttore sportivo: una delle priorità di Berta è anche quella di occuparsi dei rinnovi. I primi giocatori coinvolti in questo discorso sono stati Gabriel Magalhaes e Myles Lewis-Skelly, che hanno già firmato il loro prolungamento, mentre il prossimo in lista sarà Ethan Nwaneri.

Il classe 2007 inglese è entrato negli ultimi 12 mesi del suo contratto e i tifosi hanno iniziato a preoccuparsi di un suo possibile addio, ma sembra quasi ormai certo che lo vedremo ancora a lungo con la maglia dei Gunners.

Il talento di Nwaneri è evidente a chiunque lo abbia visto giocare, anche se non è chiaro come si inserirà nel sistema di Mikel Arteta. Diventare un titolare inamovibile non sarà facile, ma ci sono molti motivi per credere che il diciottenne sua pronto ad incantare già a partire dalla prossima stagione.