La Juventus deve ancora risolvere il caso portiere: tutti i nomi di Carnevali per sostituire Di Gregorio tra i pali bianconeri

“La nostra priorità sono un portiere e un attaccante”. Giovanni Carnevali è stato chiarissimo, l'acquisto di un nuovo numero uno rappresenta una assoluta necessità per la Juventus.

Ma se in attacco il profilo giusto è stato individuato da tempo in Randal Kolo Muani, per il quale prosegue la trattativa col PSG, in porta al momento i candidati sono tanti.

Spalletti in realtà la sua scelta l'aveva fatta. Il tecnico aveva chiesto Alisson a Comolli ma il Liverpool si è messo di traverso nonostante un principio di accordo già raggiunto tra il portiere brasiliano e la Juventus sul contratto.

Ecco allora che il casting tra i pali è ripartito e ogni giorno si aggiungono nuovi nomi peraltro molto diversi tra loro. Ma a che punto siamo? Chi sarà alla fine il nuovo portiere della Juventus?