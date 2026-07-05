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Lelio Donato

La Juventus deve ancora risolvere il caso portiere: tutti i nomi di Carnevali per sostituire Di Gregorio tra i pali bianconeri

Calciomercato
Juventus

Carnevali ha definito l'acquisto del nuovo portiere una delle priorità sul mercato ma ad oggi la Juventus valuta ancora una rosa allargata di nomi e non ha fatto la sua scelta definitiva. Intanto è scoppiato il caso Di Gregorio, che si è scusato dopo l'uscita del suo agente.

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“La nostra priorità sono un portiere e un attaccante”. Giovanni Carnevali è stato chiarissimo, l'acquisto di un nuovo numero uno rappresenta una assoluta necessità per la Juventus.

Ma se in attacco il profilo giusto è stato individuato da tempo in Randal Kolo Muani, per il quale prosegue la trattativa col PSG, in porta al momento i candidati sono tanti.

Spalletti in realtà la sua scelta l'aveva fatta. Il tecnico aveva chiesto Alisson a Comolli ma il Liverpool si è messo di traverso nonostante un principio di accordo già raggiunto tra il portiere brasiliano e la Juventus sul contratto.

Ecco allora che il casting tra i pali è ripartito e ogni giorno si aggiungono nuovi nomi peraltro molto diversi tra loro. Ma a che punto siamo? Chi sarà alla fine il nuovo portiere della Juventus?

  • DIBU MARTINEZ COMPLICATO

    Il profilo più simile a quello di Alisson almeno per età ed esperienza è quello di Emiliano Dibu Martinez.

    Comolli, una volta incassato il secco no del Liverpool, ci stava provando seriamente prima di essere sostituito con Giovanni Carnevali che un tentativo su precisa richiesta di Spalletti l'ha fatto.

    I costi però sono subito sembrati eccessivi per un portiere che, seppure forte, va comunque per i 34 anni. L'Aston Villa infatti non è intenzionato a scendere sotto i 10 milioni per il cartellino mentre l'argentino chiede un ingaggio da 5/6 milioni netti per tre anni.

    La sensazione insomma è che anche questa pista si stia raffreddando.

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  • VICARIO FAVORITO

    Al momento il favorito come prossimo portiere della Juventus sembra Guglielmo Vicario.

    Italiano, nel giro della Nazionale ma con una discreta esperienza internazionale maturata negli anni al Tottenham. E soprattutto con una grande voglia di tornare in Serie A.

    Vicario era finito anche nel mirino dell'Inter prima che i nerazzurri decidessero di promuovere Josep Martinez come primo portiere al posto di Sommer.

    L'ex Empoli ha cinque anni meno del Dibu Martinez e un ingaggio più contenuto. Inoltre il Tottenham avrebbe aperto alla formula del prestito con diritto di riscatto. Tutti fattori che giocano in suo favore.

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  • TUTTI I NOMI PER LA PORTA

    Come ha spiegato anche Carnevali comunque Martinez e Vicario non sono gli unici profili che la Juventus sta valutando.

    Nelle scorse settimane sondaggi sono stati fatti per David De Gea, in uscita dalla Fiorentina, ma anche per i due napoletani Meret e Milinkovic-Savic.

    La Juventus avrebbe preso informazioni anche su Chevalier del PSG e Oblak dell'Atletico Madrid.

    Mentre nelle ultime ore è spuntato fuori il giapponese Suzuki che sta per lasciare il Parma, dove peraltro è appena arrivato Daffara proprio dalla Juventus.

    Il futuro di Suzuki però dovrebbe essere in Premier League visto che il Leeds è molto avanti.

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  • IL CASO DI GREGORIO

    L'unica certezza tra i pali della Juventus, ad oggi, è che non ci sarà più Michele Di Gregorio.

    Il durissimo sfogo del suo agente su Instagram non è piaciuto a nessuno nell'ambiente bianconero tanto che l'ex Monza è stato costretto a correre ai ripari qualche ora dopo.

    In ogni caso la scelta su Di Gregorio è prettamente tecnica ed era già stata fatta. Spalletti non lo ritiene il portiere giusto per la sua Juventus, tanto che nel finale di stagione gli ha spesso preferito Perin.

    Il rischio però è che il prossimo 13 luglio, giorno del raduno, il portiere bianconero sia ancora Di Gregorio per il quale peraltro ad oggi non sono pervenute offerte.

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