La famiglia Friedkin, già proprietaria di Roma e Cannes, potrebbe mettere le mani anche sull'Everton in Premier League.

L'Everton, storico club di Premier League, potrebbe presto cambiare proprietà.

La società con sede a Liverpool, da tempo in vendita, è ancora in attesa di conoscere il nuovo proprietario dopo il fallimento della trattativa con 777 Partners, fondo americano che in Italia conosciamo per aver acquisito la maggioranza del Genoa.

L'ultimo nome emerso in ordine di tempo e accostato ai 'Toffees', come riferito da 'Sky Sports', è quello di Dan Friedkin.