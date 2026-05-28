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Francesco Schirru

È già tempo di conoscere il nuovo calendario di Serie A: verrà presentato il 5 giugno, diretta in tv

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A sole due settimane dalla conclusione del campionato di Serie A 25/26, a Parma vengono annunciate le nuove 380 partite della prossima stagione.

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Chiusa la Serie A 2025/2026, è tempo di pensare all'annata 2026/2027. La prima settimana di giugno, infatti, farà rima con la formazione del nuovo calendario e dunque delle 380 partite che andranno a comporre il prossimo campionato italiano di massima serie.

Come di consueto saranno venti le squadre al via, con dieci partite per turno e un totale di 38 giornate da fine agosto a maggio, il periodo in cui verrà disputata la nuova Serie A.

Il luogo scelto per la presentazione del calendario di Serie A è il Teatro Regio di Parma, che ospiterà l'evento a partire dalle ore 18:30. L'appuntamento che porterà le venti squadre a definire il proprio anno calcistico, e i tifosi a programmare trasferte e momenti casalinghi, è fissato per venerdì 5 giugno.


  • LA DIRETTA DELL'EVENTO

    L'evento in cui verrà presentato il calendario di Serie A e le 38 partite di ogni squadra sarà visibile in diretta in chiaro sui canali ufficiali della Lega Serie A, ovvero tramite Youtube e sito ufficiale, ma anche via Sportitalia e Mediaset.

    Gli abbonati a DAZN, Sky e NOW potranno allo stesso modo vivere la serata del calendario live, con approfondimenti e interviste prima e dopo la creazione delle 380 gare.


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  • PRESENTATORI E OSPITI

    La trasmissione sarà condotta da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, ma sarà presente anche il presidente della Serie A, Ezio Simonelli, l'ad Luigi De Siervo e ulteriori dirigenti del campionato.

    A Parma ci saranno anche gli ambasciatori della Lega Serie A, ovvero Fabio Capello e Ciro Ferrara, pronti a commentare le partite e quando queste si disputeranno nel corso della prossima stagione.


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  • I PALETTI DEL CAMPIONATO

    La Serie A non ha ancora annunciato quali saranno i paletti per le date del nuovo campionato, così da evitare big match e particolari incontri in determinati fasi del torneo.

    Nelle ultime settimane si è parlato molto del modo in cui è stato stilato l'ultimo calendario, considerando il Derby di Roma fissato nello stesso weekend della finale degli Internazionali d'Italia di tennis.