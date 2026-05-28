È già tempo di conoscere il nuovo calendario di Serie A: verrà presentato il 5 giugno, diretta in tv

Chiusa la Serie A 2025/2026, è tempo di pensare all'annata 2026/2027. La prima settimana di giugno, infatti, farà rima con la formazione del nuovo calendario e dunque delle 380 partite che andranno a comporre il prossimo campionato italiano di massima serie.

Come di consueto saranno venti le squadre al via, con dieci partite per turno e un totale di 38 giornate da fine agosto a maggio, il periodo in cui verrà disputata la nuova Serie A.

Il luogo scelto per la presentazione del calendario di Serie A è il Teatro Regio di Parma, che ospiterà l'evento a partire dalle ore 18:30. L'appuntamento che porterà le venti squadre a definire il proprio anno calcistico, e i tifosi a programmare trasferte e momenti casalinghi, è fissato per venerdì 5 giugno.



