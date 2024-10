La nuova vita di Carroll al Bordeaux: "Il mio stipendio è inferiore all'affitto"

L'ex Liverpool parla della sua nuova realtà: "Viaggiare non è facile, l'altro giorno l'abbiamo fatto per 6 ore. Sogno di giocare con mio figlio".

Di recente ha deciso di sorprendere tutti lasciando il calcio professionistico per dare il proprio contributo alla risalita dagli inferi del Bordeaux: è proprio il caso di dire che Andy Carroll ha iniziato una vita in tutto e per tutto diversa rispetto a quella precedente.

L'ex attaccante del Liverpool ora sgomita sui campi dissestati del campionato di National 2, ovvero la quarta divisione francese da cui il Bordeaux è ripartito dopo il fallimento.

Intervistato da 'L'Equipe', Carroll ha sottolineato le sostanziali differenze col passato inglese, fatto in primis di agi oltre che di possibilità economiche certamente più allettanti.