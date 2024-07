La nuova maglia away della Juventus per il 2024/2025: è a strisce verticali, domina il giallo

La Juventus ha presentato la nuova maglia da trasferta per la prossima stagione: una divisa "audace e, ancora una volta, spaziale".

Dopo aver presentato la prima maglia per la prossima stagione, ecco anche la seconda, ovvero quella away, da trasferta: in pochi giorni la Juventus fa doppietta.

Si tratta di una divisa tutto sommato inedita, così come inedite sono le strisce verticali che la compongono: riprendendo i motivi della maglia home, ma con colori evidentemente diversi e tonalità "imperfette" e sfumate l'una con l'altra.

A predominare è il giallo, che come spiega la Juventus nel comunicato di lancio "richiama i colori di Torino". Il titolo con cui il club bianconero ha presentato la maglia è "si continua a viaggiare nel cosmo".