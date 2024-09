Nuova Coppa Intercontinentale 2025: calendario, dove e quando si disputa, chi partecipa, quante partite si giocano

La FIFA ha introdotto un nuovo torneo al posto del Mondiale per Club: la Coppa Intercontinentale. Tutte le novità e come funziona il suo meccanismo.

Vent'anni dopo l'ultima edizione, disputata nel 2004 e vinta ai calci di rigore dai portoghesi del Porto sui colombiani dell'Once Caldas, la FIFA ha deciso di rispolverare un vecchio torneo: la Coppa Intercontinentale.

Il torneo non metterà più di fronte unicamente la squadra vincente della Champions League e la trionfatrice della Copa Libertadores, come accadeva un tempo: di fatto sostituisce il Mondiale per Club, che nel 2025 verrà riproposto in una chiave nuova.

Di seguito tutte le informazioni per comprendere meglio il meccanismo della neonata Coppa Intercontinentale.