Il difensore portoghese, all'esordio da titolare con la Lazio, ha stupito tutti risultando imprendibile per gli avversari.

Non ha segnato ma non c'è dubbio su chi sia stato il migliore in campo per la Lazio contro il Milan.

Stiamo ovviamente parlando di Nuno Tavares, terzino portoghese arrivato dall'Arsenal solo qualche settimana fa e già grande protagonista in biancoceleste.

E dire che il terzino portoghese è reduce da una stagione particolarmente travagliata, che lo ha visto scendere in campo pochissime volte.