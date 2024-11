Nuno Tavares è il migliore d'Europa, primo per assist con meno partite dei rivali: neanche Yamal regge il passo

Lazio vs Bologna

Il giocatore della Lazio sta dominando in Serie A, risultando uno dei migliori acquisti estivi dell'intero campionato: Lotito gongola.

Anche il più fiducioso dei tifosi della Lazio, probabilmente, non avrebbe mai pensato ad una così roboante partenza di Nuno Tavares. Acquistato a titolo definitivo dall'Arsenal la scorsa estate, l'esterno portoghese classe 2000 è diventato in poche settimane non solo il miglior assistman d'Italia, ma anche dell'intera Europa.

Sin dalle prime partite con la casacca della Lazio, i fans biancocelesti, ma anche i fanta-allenatori e in generale i tifosi italiani, hanno applaudito quel mancino in grado di scavare la fascia sinistra e servire un assist dopo l'altro, andando sul fondo o aprendo triangoli per servire i compagni di squadra prima di un goal, quasi sempre decisivo.

Nuno Tavares fa gola a metà Europa, mentre il suo valore, dopo un passaggio, traversone e assist continua a crescere. Alle porte del 2025, sembra scontato che il suo nome popolerà le pagine di mercato e i desideri delle big tra gennaio e agosto.