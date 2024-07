Numeri Lazio 24/25: chi indossa la dieci dopo l'addio di Luis Alberto e le scelte dei nuovi Noslin, Castrovilli e Nuno Tavares

I numeri biancocelesti per la nuova annata 2024/2025: chi veste il 9, il 10 e l'11 tra i vecchi giocatori e gli acquisti estivi.

Nuovo allenatori, nuovi idoli dopo due importanti addii. La Lazio riparte da Baroni come tecnico e da due partenze come quelle di Immobile e Luis Alberto.

In biancoceleste, in vista della stagione 2024/2025, sono sbarcati diversi giocatori, da Tchaouna a Castrovilli, passando per Nuno Tavares.

Partito Luis Alberto, la Lazio ha anche un nuovo numero 10: la maglia più pesante ha ora un altro padrone, che proverà a prendere per mano la squadra nell'annata tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.