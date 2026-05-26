Stasera il Maradona vive la 'Notte dei Leoni': le leggende del Napoli sfidano 'Resto del mondo e attori'

Concluso il campionato al secondo posto, per i tifosi del Napoli è il momento di vivere una partita speciale al Maradona. Alle 20:30 di martedì 26 maggio, infatti, lo stadio cittadino ospita l'evento 'Notte dei leoni', che vedrà in campo le leggende della squadra partenopea contro Il resto del mondo.

L'evento, benefico, servirà a raccogliere fondi per il finanziamento del Teatro del Carcere Minorile di Nisida e il sostegno ai progetti della Fondazione Santobono Pausilipon. Per l'occasione saranno presenti alcuni dei più iconici giocatori del Napoli degli ultimi decenni, nonchè avversari del passato che hanno avuto modo di scendere in campo al Maradona e nei campi di Serie A nel corso degli anni.

Ad aprire la serata sarà la cantante Dolcenera, che omaggerà Pino Daniele, mentre a condurre la serata ci saranno Barbara Cirillo, Pierluigi Pardo, Ricki Buscaglia ed Eleonora Rossi. Calcio d’inizio affidato alla conduttrice tv Francesca Fagnani, mentre la madrina dell’evento è l'attrice Giovanna Sannino.









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