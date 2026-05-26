Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Mertens Insigne Fiorentina Napoli Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Stasera il Maradona vive la 'Notte dei Leoni': le leggende del Napoli sfidano 'Resto del mondo e attori'

Napoli

L'evento benefico tra le leggende del Napoli e una selezione 'Resto del mondo' vedrè in campo giocatori come Mertens, Lavezzi, Zola, Insigne, Ferrara, Careca e Callejon.

Pubblicità

Concluso il campionato al secondo posto, per i tifosi del Napoli è il momento di vivere una partita speciale al Maradona. Alle 20:30 di martedì 26 maggio, infatti, lo stadio cittadino ospita l'evento 'Notte dei leoni', che vedrà in campo le leggende della squadra partenopea contro Il resto del mondo.

L'evento, benefico, servirà a raccogliere fondi per il finanziamento del Teatro del Carcere Minorile di Nisida e il sostegno ai progetti della Fondazione Santobono Pausilipon. Per l'occasione saranno presenti alcuni dei più iconici giocatori del Napoli degli ultimi decenni, nonchè avversari del passato che hanno avuto modo di scendere in campo al Maradona e nei campi di Serie A nel corso degli anni.

Ad aprire la serata sarà la cantante Dolcenera, che omaggerà Pino Daniele, mentre a condurre la serata ci saranno Barbara Cirillo, Pierluigi Pardo, Ricki Buscaglia ed Eleonora Rossi. Calcio d’inizio affidato alla conduttrice tv Francesca Fagnani, mentre la madrina dell’evento è l'attrice Giovanna Sannino.



https://www.fanpage.it/

  • DIRETTA SU DAZN

    Chi non potrà essere al Maradona avrà modo di guardare la partita in diretta tv e streaming tramite DAZN, che trasmetterà, oltre al live della sfida, anche le interviste ai protagonisti, pronti a dire la propria sul progetto alla base dell'evento e ovviamente sulla stagione appena conclusa, che porterà ad un nuovo cambio in panchina dopo il saluto di Antonio Conte.

    • Pubblicità

  • I GIOCATORI IN CAMPO

    Il Napoli Legends vedrà alcuni dei più grandi idoli partenopei, vincitori di trofei importanti tra la fine degli anni '80 e le ultime stagioni.

    Ci saranno Callejon, Insigne, Mertens e Lavezzi, ma anche Zola e Ciro Ferrara, così come Alemao e Krol.

    Ex del Napoli in campo nella serata di giovedì anche Denis, De Sanctis, André, Cruz, Schwoch, Inler, Gargano, Iezzo, Incocciati, Calaiò, Improta, Montervino, Maldonado, Di Fusco e Schwoch.

    Dall'altra parte dentro sia calciatori che attori, con Criscito, Eranio, Floro Flores e Miccoli tra gli altri.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • I BIGLIETTI DELLA PARTITA

    Sul sito Etes.t sono disponibili i biglietti per la Notte dei Leoni di questa sera, al costo di 6 euro.

    Per la sfida del Maradona sono ancora disponibili tagliandi in Curva B e in Curva A, nonchè alcuni residui anche in Tribuna Family.

    Venduti oltre 45.000 biglietti, nel corso della serata sarà possibile donare tramite il numero solidale 45590.