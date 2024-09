Non solo Szczesny: Scholes, Robben, Cruyff e quelli che sono tornati in campo dopo il ritiro

L'ex juventino non ha resistito al richiamo del Barcellona, nonostante poco tempo fa avesse annunciato l'addio al calcio. Ma è in buona compagnia.

Quando il Barcellona chiama, pochissimi sono in grado di resistere al suo fascino. Lo stesso vale, a quanto pare, anche per i giocatori ritiratisi di recente: come Wojciech Szczesny, pronto a fare marcia indietro dopo il ritiro annunciato qualche settimana fa.

Szczesny ha vissuto un'estate tumultuosa, culminata con la separazione dalla Juventus. Dopo essersene andato, ha annunciato ufficialmente il ritiro su Instagram: "Ho dedicato al calcio 18 anni della mia vita, ogni giorno, senza scuse. Oggi, anche se il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c'è più. Sento che ora è il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia".

Far parte di un Barcellona che sta giocando un calcio scintillante sotto la guida di Hansi Flick è, tuttavia, un'offerta troppo allettante per essere rifiutata. Tanto più che Szczesny prenderà il posto di Ter Stegen e diventerà il titolare tra i pali catalani per il resto della stagione.

L'ex bianconero, tuttavia, non è il primo giocatore a rinnegare i propri piani iniziali e tornare in campo dopo aver annunciato l'addio al calcio. Al contrario, è decisamente in buona compagnia.