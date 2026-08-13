Hai più di 18 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Noa Lang NapoliGetty Images
GOAL

Noa Lang all'Atalanta è una possibilità: l'esterno puro che vuole Sarri, la proposta della Dea e le richieste del Napoli

Calciomercato
Atalanta
N. Lang
Napoli

L'Atalanta vuole scommettere su Noa Lang, tornato al Napoli dopo il prestito al Galatasaray. Per Sarri è il profilo ideale per l'attacco.

Pubblicità

Noa Lang è ancora con un piede fuori da Castel Volturno: il nuovo tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, sembra intenzionato a puntare su Alisson Santos a sinistra per il suo 4-3-3 e questo spinge l'olandese verso altri lidi. Ma forse non verso altri campionati.

  • CI PROVA L'ATALANTA

    Secondo Gianluca Di Marzio, sulle tracce del giocatore rientrato dal prestito al Galatasaray ci sarebbe l'Atalanta, che su quel versante del campo per il momento sta impiegando Raspadori ma che avrebbe bisogno di un'ala vera e propria. Un po' come la Fiorentina, che però non ha affondato il colpo fino a questo momento nonostante un mercato faraonico.

    • Pubblicità

  • LA SITUAZIONE

    C’è stata, secondo il giornalista, una richiesta di informazioni al Napoli e il club nerazzurro è orientato su un prestito, condizioni a cui i campani per ora non aprono. Quello di Lang sarebbe un nome che l’Atalanta ha in lista e che ha già sondato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Serie A
Genoa crest
Genoa
GEN
Napoli crest
Napoli
NAP