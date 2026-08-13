Noa Lang è ancora con un piede fuori da Castel Volturno: il nuovo tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, sembra intenzionato a puntare su Alisson Santos a sinistra per il suo 4-3-3 e questo spinge l'olandese verso altri lidi. Ma forse non verso altri campionati.
Noa Lang all'Atalanta è una possibilità: l'esterno puro che vuole Sarri, la proposta della Dea e le richieste del Napoli
CI PROVA L'ATALANTA
Secondo Gianluca Di Marzio, sulle tracce del giocatore rientrato dal prestito al Galatasaray ci sarebbe l'Atalanta, che su quel versante del campo per il momento sta impiegando Raspadori ma che avrebbe bisogno di un'ala vera e propria. Un po' come la Fiorentina, che però non ha affondato il colpo fino a questo momento nonostante un mercato faraonico.
LA SITUAZIONE
C’è stata, secondo il giornalista, una richiesta di informazioni al Napoli e il club nerazzurro è orientato su un prestito, condizioni a cui i campani per ora non aprono. Quello di Lang sarebbe un nome che l’Atalanta ha in lista e che ha già sondato.
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