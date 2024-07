Niente idoneità per Joan Gonzalez del Lecce: patologia cardiaca, non parte per il ritiro

Il calciatore del club salentino non ha ottenuto l’idoneità sportiva: necessari ulteriori accertamenti clinici, non può partecipare al ritiro.

Brutte notizie per il Lecce di Luca Gotti: la formazione salentina perde Joan Gonzalez. Il centrocampista spagnolo classe 2002 non ha ottenuto l’idoneità sportiva nel corso dei consueti test di inizio stagione a causa di una patologia cardiaca.

Il Lecce ha chiarito la situazione attraverso un comunicato ufficiale, annunciando che il calciatore non potrà partire con il resto della squadra per il ritiro precampionato.

Gonzalez dovrà ora sottoporsi ad ulteriori accertamenti per capire le cause della patologia cardiaca, con i medici che stabiliranno successivamente se potrà tornare in campo.