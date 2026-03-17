Non ci sarà la Finalissima tra Argentina e Spagna, ovvero la partita che era in programma tra la Nazionale che ha vinto l'ultima Copa America e quella che ha vinto l'ultimo Europeo. Questa la decisione ufficiale arrivata pochi giorni fa.

Con l'avvicinarsi del Mondiale però, a cui ovviamente parteciperanno entrambe le Nazionali, l'Argentina ha deciso di non rimanere "ferma" e organizzare un'amichevole al posto della Finalissima.

Ancora non è stata comunicata la lista dei giocatori convocati da Luis Scaloni e l'attenzione, soprattutto in casa Inter, è rivolta a Lautaro Martinez, attualmente ancora indisponibile per infortunio.