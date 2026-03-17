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Lautaro ArgentinaGetty
Andrea Ajello

Niente finalissima per l'Argentina, organizzata amichevole contro il Guatemala: Lautaro Martinez sarà convocato?

Al posto della finalissima contro la Spagna, l'Argentina giocherà un'amichevole con il Guatemala a fine marzo: attesa per la decisione su Lautaro Martinez.

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Non ci sarà la Finalissima tra Argentina e Spagna, ovvero la partita che era in programma tra la Nazionale che ha vinto l'ultima Copa America e quella che ha vinto l'ultimo Europeo. Questa la decisione ufficiale arrivata pochi giorni fa. 

Con l'avvicinarsi del Mondiale però, a cui ovviamente parteciperanno entrambe le Nazionali, l'Argentina ha deciso di non rimanere "ferma" e organizzare un'amichevole al posto della Finalissima. 

Ancora non è stata comunicata la lista dei giocatori convocati da Luis Scaloni e l'attenzione, soprattutto in casa Inter, è rivolta a Lautaro Martinez, attualmente ancora indisponibile per infortunio.

  • PERCHÈ NON SI GIOCA ARGENTINA-SPAGNA

    La Finalissima si sarebbe dovuta giocare al Lusail Stadium in Qatar ma non è stato possibile trovare un'alternativa visto che la situazione in medio oriente non permetteva di far disputare la gara. Questo il comunicato in cui è stato annunciato l'annullamento del match. 

    "Dopo copiose interlocuzioni tra la UEFA e le autorità organizzative in Qatar, viene annunciato oggi che a causa della corrente situazione politica nella regione, la Finalissima tra la Spagna vincitrice di UEFA Euro 2024 e l'Argentina campione della CONMEBOL Copa America 2024 non può essere disputata come sperato in Qatar il 27 marzo", recita la nota ufficiale dell'organo calcistico europeo". 

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  • NUOVA AMICHEVOLE PER L'ARGENTINA

    L'Argentina ha comunicato così di aver organizzato una partita amichevole contro il Guatamela. 

    "In seguito all'annullamento della Finalissima, la squadra di Lionel Scaloni si recherà nel Paese per una settimana di allenamenti intensivi e un'amichevole contro il Guatemala martedì 31 marzo.
    Il programma di allenamento, la lista dei convocati per questa finestra FIFA e lo stadio saranno annunciati nei prossimi giorni". 

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  • LAUTARO CONVOCATO CON L'ARGENTINA?

    In attesa della lista dei convocati, ci sono dubbi sulla presenza di Lautaro Martinez per l'amichevole dell'Argentina. Il capitano dell'Inter infatti ha saltato le ultime gare per un problema muscolare ed al momento rimane in dubbio anche per il prossimo match contro la Fiorentina.

    Se Lautaro dovesse saltare anche la prossima giornata di campionato allora non sarà convocato in Nazionale ma anche se dovesse rientrare tra i convocati per Firenze non è escluso che Scaloni possa lasciarlo a casa in modo che recuperi totalmente dall'infortunio senza lo stress del viaggio considerando che si tratta solo di un'amichevole. 

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