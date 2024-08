Niente Chelsea-Inter per Calhanoglu e Lautaro: perché non saranno a disposizione di Inzaghi

Calhanoglu e Lautaro rimarranno a Milano: niente Chelsea-Inter a 'Stamford Bridge' per entrambi.

Inter chiamata a difendere il titolo di campione d'Italia nella nuova stagione di Serie A: i nerazzurri esordiranno sabato 17 agosto sul campo del Genoa, primo appuntamento ufficiale dopo la sequela di amichevoli estive.

Per i ragazzi di Inzaghi, però, c'è un ultimo impegno senza i tre punti in palio da affrontare: la prestigiosa sfida al Chelsea di Enzo Maresca, in programma domenica pomeriggio.

A 'Stamford Bridge' non saranno però presenti due pilastri dell'undici titolare di Simone Inzaghi: sia Hakan Calhanoglu che Lautaro Martinez salteranno l'incrocio in terra londinese.