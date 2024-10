Nicolò Bertola tra Inter e Juventus, l'affare in stile Bastoni per il difensore che ispira a Nesta

Il difensore brilla con l'Italia Under 21 e manda un messaggio a Inter e Juventus, pronte a sfidarsi nel corso del 2025.

La partita contro l'Irlanda, sotto gli occhi di Spalletti, non ha solo probabilmente convinto il ct ad osservare il talento dello Spezia in vista di future convocazioni in prima squadra, ma ha portato le pretendenti ad avere maggiori sicurezze sul possibile acquisto nel 2025.

Nicolò Bertola è stato il migliore in campo in Italia-Irlanda, che ha portato la squadra Under 21 al prossimi Europeo di categoria, dimostrando ancora una volta di essere uno dei difensori centrali più interessanti tra i nati nel nuovo millennio.

21enne, 192 cm e roccia dello Spezia, Bertola sarà sicuramente uno degli uomini mercato nei prossimi mesi e difficilemente continuerà a far parte di una squadra di Serie B nel 2025/2026: le big osservano, con Inter e Juventus in primissima fila.