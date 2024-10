Nico Paz convocato dall'Argentina: Scaloni chiama Valentin Carboni e Dybala, fuori Soulé

L’Albiceleste sarà impegnata contro Venezuela e Bolivia: tra i 5 ‘italiani’ figura il calciatore del Como. Presenti Carboni e Dybala, out Soulé.

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni della nazionale argentina nelle qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno in USA, Canada e Messico.

L'Albiceleste affronterà il Venezuela il 10 ottobre e la Bolivia il 16 ottobre, con l’obiettivo di proseguire un cammino finora positivo.

L'Argentina, infatti, ha collezionato 6 vittorie in 8 partite disputate, confermandosi saldamente al primo posto del girone sudamericano, nonostante i due pareggi ottenuti contro Colombia e Uruguay.

La squadra di Lionel Messi è finora la protagonista indiscussa delle qualificazioni, difendendo con costanza la vetta della classifica.

Tra i 27 giocatori convocati, spiccano nomi ben noti ai tifosi della Serie A. Scaloni ha infatti confermato la presenza di Nico Gonzalez della Juventus, Leandro Paredes e Paulo Dybala della Roma, Lautaro Martinez dell’Inter, elementi chiave per i rispettivi club e per la nazionale.

Ma la convocazione che ha maggiormente sorpreso è quella di Nico Paz, giovane talento scuola Real Madrid che sta brillando con il Como. Il classe 2004 torna in nazionale maggiore per la seconda volta.

Oltre a queste stelle del calcio italiano, Scaloni può contare su un ritrovato Lionel Messi, che torna dopo un infortunio, pronto a guidare nuovamente la squadra.

Presenti anche altri volti noti come Cristian Romero (ex Genoa e Atalanta, ora al Tottenham), Valentin Carboni (ex Monza e Inter, oggi in forza al Marsiglia) e Juan Musso (ex portiere dell'Atalanta, ora all’Atletico Madrid).

Esclusi dalla lista dei convocati Matias Soulé della Roma e Valentin Taty Castellanos della Lazio, convocato in occasione del doppio impegno di settembre.