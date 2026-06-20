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Lelio Donato

Nico Paz all'Inter è davvero impossibile? Cosa sta succedendo tra Real Madrid e Como, perché i nerazzurri possono rientrare in corsa

Calciomercato
Como
Inter

Fabregas qualche settimana fa aveva escluso categoricamente che Nico Paz potesse giocare nell'Inter la prossima stagione. Ma il Real Madrid sta pensando di ricomprare l'argentino per poi cederlo definitivamente. E i nerazzurri potrebbero entrare in corsa.

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E se alla fine Nico Paz invece giocasse proprio nell'Inter?

L'ipotesi, esclusa categoricamente e pubblicamente da Cesc Fabregas solo qualche settimana fa con malcelato fastidio, ad oggi non sembra più così impossibile.

Nico Paz ha già manifestato la sua volontà: non vuole tornare al Real Madrid. Almeno non subito e di sicuro non per fare la riserva ai tanti campioni che giocano al 'Bernabeu'. Ecco perché a Como restano ottimisti sulla possibilità di avere il loro numero 10 a disposizione anche nella prossima stagione.

Ma per il futuro di Nico Paz si fa adesso largo un'altra ipotesi che di fatto taglierebbe fuori il Como e riaprirebbe clamorosamente le porte all'Inter.

  • COME FUNZIONA LA RECOMPRA PER NICO PAZ

    La situazione di Nico Paz è abbastanza chiara da tempo.

    L'argentino è un giocatore del Como ma il suo cartellino sarà controllato dal Real Madrid fino all'estate 2027.

    La società spagnola può infatti vantare un diritto di recompra esercitabile già quest'anno versando solo 9 milioni di euro al Como. Mentre tra dodici mesi per riportare a Madrid l'argentino dovrebbe pagarne dieci.

    Un affarone in ogni caso, insomma, dato che il valore di Nico Paz dopo le due ottime stagioni disputate col Como è almeno cinque volte tanto.

    Como che spera di convincere il Real Madrid a lasciare il giocatore sul lago almeno per un altro anno rimandando l'inevitabile recompra alla prossima stagione. Ad oggi però un'apertura in tal senso non è ancora arrivata.

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  • US Cremonese v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

    L'INTERESSE DELL'INTER E LA RABBIA DI FABREGAS

    Non è un mistero allo stesso tempo che su Nico Paz abbia messo gli occhi un'altra squadra italiana, ovvero l'Inter.

    Javier Zanetti in particolare è da sempre in forte pressing sul padre del numero 10 del Como, che oltre ad essere suo connazionale era anche suo compagno di stanza con l'Argentina.

    I due si sono così ritrovati spesso a cena insieme a Milano nel ristorante del vicepresidente dell'Inter. Cosa che non deve essere troppo piaciuta a Cesc Fabregas.

    Il tecnico spagnolo infatti qualche settimana fa aveva pubblicamente accusato l'Inter, ed in particolare lo stesso Zanetti, di avere tenuto un comportamento poco corretto nei confronti del Como.

    "Nico è un giocatore del Como al 50%, ma è ancora un nostro giocatore. L'unico club che può dire qualcosa sul suo futuro è il Real Madrid. So come lavora l'Inter, so come lavora Zanetti ma lui non lavora per Real Madrid o per il Como. Bisogna rispettare i club. Per tutta la stagione ci sono state foto, messaggi e altro… L’unica cosa che so? Una: Nico non giocherà all’Inter perché o resterà al Como o tornerà al Real Madrid" ha dichiarato sicuro Fabregas. Ma è davvero così?

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  • IL PIANO DEL REAL MADRID

    La rivoluzione in corso al Real Madrid, di certo, non gioca in favore del Como che deve attendere la decisione finale sul futuro di Nico Paz.

    Una cosa sembra certa: i Blancos eserciteranno la recompra, resta da capire se lo faranno subito o accetteranno di rimandare il discorso alla prossima estate lasciando che Nico Paz giochi la Champions League col Como.

    L'argentino, come detto, ha già espresso la sua preferenza. Piuttosto che rischiare di fare tanta panchina al 'Bernabeu' preferisce continuare il suo percorso di crescita sotto la guida di Fabregas.

    Il Real Madrid però potrebbe anche decidere di riportarlo comunque subito a Madrid per cederlo subito a titolo definitivo passando all'incasso. Il valore di Nico Paz, infatti, si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro. Cifra che tornerebbe utile anche al Real per finanziare altre operazioni in entrata.

    Un piano che, di fatto, taglierebbe fuori il Como. E sarebbe un assist all'Inter.

  • LE CESSIONI PER UN 'COLPO DA PAZ'

    Certo per l'Inter sborsare 60 milioni non sarebbe semplice da un punto di vista economico. Anche perché sta per investirne altri 50 su Marco Palestra.

    I nerazzurri però potrebbero tentare l'assalto all'argentino studiando un dettagliato piano di cessioni: da Frattesi a Luis Henrique, passando per Stankovic junior che è stato appena ricomprato dal Club Brugge ma rischia di essere chiuso all'Inter.

    Non è poi neppure escluso che sul mercato possa finire un nome a sorpresa, quello di Bonny. L'attaccante ha estimatori in Premier e davanti ad una buona offerta potrebbe partire per finanziare un colpo da 'Paz'.

    L'acquisto dell'argentino permetterebbe a Chivu di variare leggermente il modulo e soprattutto aumenterebbe notevolmente la qualità sulla trequarti, ovvero quello che manca all'Inter per fare più strada anche in Europa.

    Vedere Nico Paz ancora in Serie A con una maglia diversa da quella del Como, insomma, non sembra più così impossibile.

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