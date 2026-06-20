E se alla fine Nico Paz invece giocasse proprio nell'Inter?
L'ipotesi, esclusa categoricamente e pubblicamente da Cesc Fabregas solo qualche settimana fa con malcelato fastidio, ad oggi non sembra più così impossibile.
Nico Paz ha già manifestato la sua volontà: non vuole tornare al Real Madrid. Almeno non subito e di sicuro non per fare la riserva ai tanti campioni che giocano al 'Bernabeu'. Ecco perché a Como restano ottimisti sulla possibilità di avere il loro numero 10 a disposizione anche nella prossima stagione.
Ma per il futuro di Nico Paz si fa adesso largo un'altra ipotesi che di fatto taglierebbe fuori il Como e riaprirebbe clamorosamente le porte all'Inter.