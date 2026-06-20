Non è un mistero allo stesso tempo che su Nico Paz abbia messo gli occhi un'altra squadra italiana, ovvero l'Inter.

Javier Zanetti in particolare è da sempre in forte pressing sul padre del numero 10 del Como, che oltre ad essere suo connazionale era anche suo compagno di stanza con l'Argentina.

I due si sono così ritrovati spesso a cena insieme a Milano nel ristorante del vicepresidente dell'Inter. Cosa che non deve essere troppo piaciuta a Cesc Fabregas.

Il tecnico spagnolo infatti qualche settimana fa aveva pubblicamente accusato l'Inter, ed in particolare lo stesso Zanetti, di avere tenuto un comportamento poco corretto nei confronti del Como.

"Nico è un giocatore del Como al 50%, ma è ancora un nostro giocatore. L'unico club che può dire qualcosa sul suo futuro è il Real Madrid. So come lavora l'Inter, so come lavora Zanetti ma lui non lavora per Real Madrid o per il Como. Bisogna rispettare i club. Per tutta la stagione ci sono state foto, messaggi e altro… L’unica cosa che so? Una: Nico non giocherà all’Inter perché o resterà al Como o tornerà al Real Madrid" ha dichiarato sicuro Fabregas. Ma è davvero così?