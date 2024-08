Nico Gonzalez non convocato per Parma-Fiorentina: Juventus a un passo, le cifre dell’affare

Nico Gonzalez non è presente tra i convocati di Parma-Fiorentina: dopo l’arrivo di Gudmundsson in viola, l’argentino è a un passo dalla Juventus.

Nico Gonzalez è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore della Juventus. Con l’arrivo di Albert Gudmundsson alla Fiorentina, ora la società viola è pronta a dare il via libera defiintivo alla cessione dell’argentino.

Un segnale importante in tal senso arriva dalla mancata convocazione dell’esterno offensivo argentino per la prima gara di campionato della Fiorentina, in programma domani alle ore 18.30 al Tardini contro il Parma.

Nell’elenco dei convocati viola stilati dal nuovo allenatore Raffaele Palladino non risulta presente Nico Gonzalez: esclusione dettata da chiare ragioni di mercato, con la Juventus ora pronta a chiudere l’affare e portare il calciatore a Torino.