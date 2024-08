Nico Gonzalez-Juve, dove gioca? Il ruolo con Thiago Motta, jolly per l'attacco

Prossimo attaccante della Juventus, in che posizione giocherà Nico Gonzalez sotto Thiago Motta e in bianconero? Le varie possibilità.

Nico Gonzalez verso l'ufficialità. Giocherà alla Juventus, come rinforzo in attacco per il 4-2-3-1 di Thiago Motta. In attesa di capire se anche Conceicao si unirà alla squadra bianconera e se Chiesa troverà squadra prima della fine del mercato, l'argentino farà parte di Madama per il 2024/2025.

La Fiorentina ha accettato il trasferimento di Nico Gonzalez per una cifra complessiva di circa 38 milioni di euro, suddivisa tra quota fissa e bonus. Da tempo nel mirino dei bianconeri, alla fine l'argentino giocherà a Torino da questa annata.

Thiago Motta guadagna un giocatore rapido e duttile, capace di giocare in più posizioni d'attacco, a sinistra, destra ed eventualmente anche come punta.