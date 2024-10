Nico Gonzalez, Conceição e Weah, alla Juventus è emergenza esterni: come giocherà contro la Lazio

Juventus vs Lazio

L'argentino è infortunato, il portoghese sarà squalificato, lo statunitense non ha ancora recuperato: Thiago Motta pensa alle alternative.

Il tempo per pensarci c'è, se è vero che la sosta durerà un paio di settimane. Ma intanto gli impegni ravvicinati tra campionato e Champions League hanno lasciato in eredità alla Juventus una situazione complicata dal punto di vista delle assenze.

Bremer dovrà rimanere lontano dai campi di gioco per tutta la stagione, e questo è ormai noto. Ma guardando più all'immediato l'emergenza si è spostata soprattutto sugli esterni, e in particolare a destra, dove Thiago Motta sarà costretto a trovare una soluzione in vista del prossimo impegno: quello di sabato 19 contro la Lazio.

Nico Gonzalez non ci sarà, Francisco Conceição neppure, mentre Timothy Weah rimane in dubbio. Tre esterni destri su tre, tre assenze certe o possibili che giocoforza complicano ulteriormente i piani di Motta dopo il deludente pareggio interno contro il Cagliari.