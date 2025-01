Niang alla Sampdoria: ufficiale il ritorno in Italia

La Sampdoria riporta in Italia M'Baye Niang: l'attaccante francese ex Milan ed Empoli, svincolatosi dal Wydad Casablanca, ha firmato fino a giugno.

Nuova avventura italiana per M'Baye Niang.

A puntare su di lui stavolta è la Sampdoria, obbligata a costruire una seconda metà di stagione importante per evitare guai e tentare la rincorsa ai Playoff di Serie B.

Per farlo i blucerchiati avrannno a disposizione il 30enne attaccante francese ex Milan ed Empoli, inserito ufficialmente nella rosa allenata da Leonardo Semplici e che ritrova il ds Pietro Accardi, insieme al quale nell'ultima annata ha contribuito alla salvezza del club di Corsi. In Toscana, per Niang, 6 goal in 14 partite in mezzo campionato.