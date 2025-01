Neymar vicino al ritorno al Santos: sarà giocatore, ma anche socio del club

Potrebbe essere realmente ad un passo il ritorno di Neymar al Santos: è pronto a lasciare l’Al-Hilal con alcuni mesi di anticipo.

A quasi dodici anni di distanza dal giorno in cui l’ha salutato per legarsi al Barcellona, Neymar sembra più vicino che mai a tornare nel club nel quale è cresciuto e con il quale si è imposto come uno dei più grandi talenti a livello mondiale il Santos.

Secondo quanto riportato infatti da ‘L’Equipe’, non solo le trattative tra le parti non solo sono state già avviate da tempo, ma si sarebbe addirittura vicinissimi a quella che sarebbe una clamorosa fumata bianca.

Il ritorno in Brasile, si tradurrebbe per Neymar nella conclusione della sua sfortunatissima avventura in Arabia Saudita.