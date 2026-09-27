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Neto torna alla Juventus, sarà il vice Vicario: il brasiliano è a Torino, visite mediche e firma

Calciomercato
Juventus
N. Neto

Il portiere brasiliano arriva per sostituire l'infortunato Grabara.

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Norberto Neto è arrivato nella mattinata di oggi all’aeroporto di Caselle, a Torino, per poi trasferirsi al J|Medical per le visite mediche di rito. La Juventus ha scelto Neto, che torna in bianconero, per la sostituzione di Kamil Grabara, la cui stagione è finita a causa della lesione al legamento crociato del ginocchio destro. Il brasiliano, dopo aver effettuato le visite, firmerà un contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 30 giugno del 2027.


  • DA VICE BUFFON A VICE VICARIO

    Neto ha già giocato della Juventus tra il 2015 e il 2017 collezionando 22 presenze e vincendo 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Nella sua carriera, l'estremo difensore brasiliano ha vinto anche due volte la Coppa di Spagna (una col Valencia e una col Barcellona) e un argento olimpico con il Brasile ai Giochi di Londra 2012.

    Neto, che nel 2025-26 aveva giocato con il Botafogo (18 presenze) e che prima della chiamata dalla Continassa era svincolato, arriva alla Juventus per fare occupare il ruolo di vice del portiere titolare, Guglielmo Vicario.

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