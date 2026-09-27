Neto torna alla Juventus, sarà il vice Vicario: il brasiliano è a Torino, visite mediche e firma

Neto ha già giocato della Juventus tra il 2015 e il 2017 collezionando 22 presenze e vincendo 2 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Nella sua carriera, l'estremo difensore brasiliano ha vinto anche due volte la Coppa di Spagna (una col Valencia e una col Barcellona) e un argento olimpico con il Brasile ai Giochi di Londra 2012.

Neto, che nel 2025-26 aveva giocato con il Botafogo (18 presenze) e che prima della chiamata dalla Continassa era svincolato, arriva alla Juventus per fare occupare il ruolo di vice del portiere titolare, Guglielmo Vicario.