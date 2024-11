Nesta chiede cambiamenti dopo Monza-Milan, l'arbitraggio genera polemica: "Regolamento folle, si sta rovinando il calcio"

L'allenatore del Monza ed ex leggenda del Milan non ha digerito il goal annullato a Dany Mota nel primo tempo della partita: "Che fallo è? Si butta".

Al Milan ha vinto tutto, continuando ad incrementare la leggenda come uno dei difensori più importanti nella storia del calcio. Stavolta, però, Alessandro Nesta ha dovuto sfidare il suo vecchio club, come allenatore del Monza. All'U-Powest Stadium decide Reijnders.

Prima della rete decisiva del centrocampista olandese, però, Nesta non ha affatto gradito (eufenismo) la rete annullata a Dany Mota per fallo precedente di Bondo su Theo Hernandez. Una decisione che ha mandato su tutte le furie il tecnico dei padroni di casa.

A fine gara, infatti, Nesta non ha certo usato giri di parole a proposito di quanto successo nel primo tempo: per il tecnico della squadra brianzola occorre, nello specifico, "arbitrare come in passato".