Nessun declassamento per Mariani dopo Inter-Napoli: sarà VAR e AVAR in Serie A

L'arbitro di Inter-Napoli non è stato punito con la discesa in Serie B: sarà VAR e AVAR in due gare del tredicesimo turno di Serie A.

La sua direzione in Inter-Napoli era finita al centro delle polemiche per il rigore assegnato ai nerazzurri e fallito da Calhanoglu, tanto che si era addirittura parlato di declassamento: nulla di tutto ciò, però, per Maurizio Mariani.

Il direttore di gara della sezione di Aprilia non arbitrerà in Serie B nel prossimo weekend, come si era paventato nei giorni scorsi: Mariani è infatti stato designato da Rocchi per due incontri della massima serie.

Un segnale di come l'AIA non abbia considerato negativa la sua direzione a San Siro, che tanto ha fatto storcere il naso ad Antonio Conte prima e ad Aurelio De Laurentiis poi.