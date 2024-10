Nasce la Hall of Fame del Milan: come funziona, chi può essere eletto e il primo introdotto

Il Milan ha ufficialmente lanciato la sua ‘Hall of Fame’: nel primo anno verranno introdotti i tre migliori attaccanti rossoneri di sempre.

Il Milan lancia un’altra importante iniziativa nell’ambito delle celebrazioni dei suoi 125 anni di storia.

Il club rossonero infatti, ha annunciato la nascita della sua 'Hall of Fame', ovvero un progetto con il quale renderà onore a coloro che, attraverso i loro successi, la loro condotta ed il loro impegno, si sono guadagnati un posto nella storia del Milan.

Come spiegato dalla società rossonera, attraverso l’'Hall of Fame', non si punterà solo a rendere un tributo alle grandi leggende di un passato più o meno recente, ma anche ad ispirare le giovani generazioni.