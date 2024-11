Spinazzola contro il suo passato, lo scambio saltato con Politano e il richiamo di Conte: quanti intrecci in Napoli-Roma

SSC Napoli vs Roma

Spinazzola ex di Napoli-Roma come Lukaku mentre Politano poteva giocare la grande sfida con la maglia giallorossa.

Napoli-Roma è un match pieno di intrecci. Da Antonio Conte, che più volte è stato accostato ai giallorossi in passato, a Matteo Politano, che qualche anno fa fu vicinissimo a trasferirsi alla Roma quando giocava ancora nell'Inter.

Ma sarà anche la partita di due ex, ovvero Romelu Lukaku e Leonardo Spinazzola. Se per l'attaccante belga l'avventura nella Capitale è durata solo un anno, molto più grande è il legame tra l'esterno e il club giallorosso.

Spinazzola è rimasto a Roma infatti per cinque stagioni, prima di lasciare il club a giugno a parametro zero. E per questa grande sfida, l'ex Juventus potrebbe anche partire titolare.