allenatori Champions gfxGOAL
Andrea Ajello

Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como, cinque squadre per due posti: scontri diretti e calendario, si accende la corsa Champions

La lotta per entrare nei primi quattro posti si è allargata: Atalanta, Como e Juventus inseguono Roma e Napoli, il Milan è avanti.

Mentre la corsa scudetto sembra essere definitivamente chiusa, con l'Inter che ha allungato a più 10 sul Milan, la giornata di Serie A ancora in corso ha infiammato ancora di più la lotta per qualificarsi alla prossima Champions League. 

I due scontri diretti infatti sono andati a chi era sotto, ovvero Como e Atalanta che hanno sconfitto Juventus e Napoli; la classifica si è così accorciata. Non ha sbagliato la Roma che ha approfittato delle cadute di Juve e Napoli per migliorare la propria posizione in vista del rush finale. 

A dodici giornate dal termine, ci sono cinque squadre che si giocano due posti in Champions, escludendo da questi discorsi quindi il Milan, che nonostante la sconfitta casalinga con il Parma rimane a più 8 dal quinto posto e quindi con ancora abbastanza margine per stare tranquilla. 

Ecco la situazione della corsa Champions, gli scontri diretti che ancora si dovranno giocare e il calendario delle cinque squadre coinvolte. Tra impegni, stato di forma e prospettive, chi è messo meglio?

  • IL NAPOLI ORA RISCHIA

    Da Campioni d'Italia a rischio di finire fuori dalle prime quattro, la stagione del Napoli da questo punto di vista somiglia a quella del Milan post scudetto con Stefano Pioli, quando con lo stesso allenatore che aveva trionfato poi era arrivato quinto, entrando in Champions solamente grazie ai punti di penalizzazione della Juventus. 

    Non è passato troppo tempo da quando il Napoli lottava ancora per lo scudetto; poi l'evidente calo di rendimento. Solamente tre vittorie nelle ultime nove di Serie A (oltre all'eliminazione in Champions League e in Coppa Italia). Conte spera di ritrovare presto alcuni dei giocatori più importanti, fuori ancora per infortunio come De Bruyne, Anguissa e ora anche McTominay.

     Il Napoli adesso deve mettersi in testa che il rischio di non entrare nella prossima Champions c'è. Ha ancora 4 punti di vantaggio rispetto alla Juventus (quinta) ma deve necessariamente alzare il rendimento. Verona, Torino, Lecce e Cagliari; i prossimi impegni sulla carta possono risollevare gli azzurri anche se in stagione sono già stati diversi i punti persi contro le medio piccole. 

  • LA ROMA È LA PIÙ CONTINUA

    A pari punti del Napoli c'è la Roma, che con il 3-0 alla Cremonese ha raggiunto appunto la squadra di Conte al terzo posto ma è dietro per gli scontri diretti. I giallorossi sono tra tutte le squadre coinvolte nella lotta Champions quelli che hanno avuto maggior continuità in tutta la stagione. 

    Così come hanno il vantaggio di essere la squadra più solida difensivamente e meno propensa a fare passi falsi; aspetti che danno fiducia in vista dell'ultima parte del campionato. 

    C'è da considerare però come la Roma potrebbe ritrovarsi ad essere l'unica squadra coinvolta in Europa vista la situazione di Juventus e Atalanta dopo l'andata di Champions. Gasperini si è qualificato direttamente agli ottavi e a marzo ripartirà quindi il doppio impegno. Nel prossimo turno di campionato ospiterà la Juventus e la sfida dell'Olimpico ha già le sembianze di un match point. 

  • JUVENTUS NEL PIENO DELLA TEMPESTA

    Due sconfitte consecutive in campionato, quattro delle ultime cinque in generale. Stanchezza diffusa, un ritorno in Champions da giocare nella settimana che porterà allo scontro diretto con la Roma e anche una classifica che non permette ulteriori passi falsi. La Juventus è nel pieno di una tempesta per tutti questi motivi e Luciano Spalletti cerca il modo di uscirne. 

    Oltre a tutto questo, i bianconeri sono insieme al Napoli quelli che avranno maggiori pressioni perché per status, aspettative e anche costi, non entrare in Champions avrebbe un peso maggiore. La squadra di Spalletti paga anche i tanti impegni da gestire con una rosa evidentemente non adeguata ad affrontare così tante gare di un certo livello. Le possibilità che però dalla prossima settimana la Juve abbia solamente il campionato sono alte e una volta eventualmente superata la delusione dell'eliminazione europea, questo potrebbe rivelarsi un vantaggio, anche perché il calendario post trasferta a Roma si ammorbidisce. 

  • IL COMO SI È RILANCIATO

    Dal Milan alla Juventus, da San Siro all'Allianz Stadium, in pochi giorni il Como è uscito rafforzato da due trasferte che avrebbero potuto chiudere i sogni di ambire all'Europa che più conta. 

    E invece la squadra di Fabregas con i quattro punti conquistati si è rilanciata. I lariani sono ancora a meno cinque dal quarto posto e per livello complessivo della rosa anche restano chiaramente degli outsider ma possono giocare con la serenità di chi non ha nulla da perdere e tutto quello che verrà sarà qualcosa in più. Un fattore non da poco. 

    Lecce e Cagliari prima dello scontro diretto con la Roma ma poi, più avanti, il Como affronterà anche il Napoli. Fabregas ha quindi l'occasione diretta per accorciare su chi le sta davanti. 

  • LA RIMONTA DELL'ATALANTA

    Che l'Atalanta lotti per la Champions non sorprende in assoluto visto che negli ultimi anni i nerazzurri hanno spesso centrato l'obiettivo. Che lo faccia però anche in questa stagione, dopo i primi mesi con Juric sì. 

    Raffaele Palladino è riuscito a rientrare nei piani alti del campionato (-5 dal quarto posto), un po' grazie ai passi falsi delle altre, molto per il rendimento avuto dalla Dea da quando c'è lui in panchina. 

    Sette vittorie nelle ultime nove partite; ultima sconfitta in Serie A due mesi fa contro l'Inter. L'Atalanta è tra tutte la squadra più in forma e ora crede davvero di poter completare una rimonta che sarebbe incredibile visto da dove partiva. 

  • CORSA CHAMPIONS, TUTTI GLI SCONTRI DIRETTI

    • Roma-Juventus (27esima giornata)
    • Como-Roma (29esima giornata)
    • Atalanta-Juventus (32esima giornata)
    • Roma-Atalanta (33esima giornata)
    • Como-Napoli (35esima giornata)
