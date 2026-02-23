Napoli, Roma, Juventus, Atalanta e Como, cinque squadre per due posti: scontri diretti e calendario, si accende la corsa Champions

Mentre la corsa scudetto sembra essere definitivamente chiusa, con l'Inter che ha allungato a più 10 sul Milan, la giornata di Serie A ancora in corso ha infiammato ancora di più la lotta per qualificarsi alla prossima Champions League.

I due scontri diretti infatti sono andati a chi era sotto, ovvero Como e Atalanta che hanno sconfitto Juventus e Napoli; la classifica si è così accorciata. Non ha sbagliato la Roma che ha approfittato delle cadute di Juve e Napoli per migliorare la propria posizione in vista del rush finale.

A dodici giornate dal termine, ci sono cinque squadre che si giocano due posti in Champions, escludendo da questi discorsi quindi il Milan, che nonostante la sconfitta casalinga con il Parma rimane a più 8 dal quinto posto e quindi con ancora abbastanza margine per stare tranquilla.

Ecco la situazione della corsa Champions, gli scontri diretti che ancora si dovranno giocare e il calendario delle cinque squadre coinvolte. Tra impegni, stato di forma e prospettive, chi è messo meglio?