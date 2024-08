Napoli-Parma, Suzuki espulso a cambi finiti: Delprato va in porta con la maglia di Chichizola

Episodio insolito al Maradona: il Parma gioca con un calciatore di movimento tra i pali per l'ultimo quarto d'ora circa di partita.

Non è così insolito vedere un giocatore di movimento andare in porta. Ma non è nemmeno la normalità. Anzi: quando accade fa sempre un certo scalpore. Come in Napoli-Parma.

I ducali, in vantaggio per 1-0 grazie al calcio di rigore messo a segno da Bonny nel primo tempo, sono rimasti in 10 uomini a un quarto d'ora circa alla fine per l'espulsione del loro portiere, Suzuki. Il problema è che Fabio Pecchia aveva già esaurito i cambi.

Al posto di Suzuki è andato così in porta Delprato, ovvero un difensore, costretto a indossare i guanti in un soffertissimo finale di partita.