Napoli-Parma 2-1, pagelle e tabellino: Neres e Lukaku decisivi, Sohm ovunque, male Politano e Raspadori

Anguissa regala i 3 punti al Napoli in rimonta contro il Parma in una gara folle: ducali con Delprato in porta nel finale, Lukaku subito in goal.

Partita folle è dire poco. Al Maradona succede di tutto ma alla fine a spuntarla è il Napoli, che batte 2-1 in rimonta il Parma e scopre subito l'importanza di Romelu Lukaku. Il centravanti belga, entrato nella ripresa insieme a Neres (secondo assist di fila), lascia il segno suonando la riscossa in un finale nel quale i ducali - protagonisti di un'ottima prova e passati in vantaggio col rigore di Bonny - perdono Suzuki per doppio giallo e in porta (a cambi terminati) sono costretti a mandare Delprato. Il difensore prova a limitare i danni ma nulla può sul diagonale di Big Rom e sull'inzuccata di Anguissa, che al settimo minuto di un recupero infinito ribalta gli scenari e manda Conte in paradiso. Napoli al netto della vittoria tutt'altro che promosso ma sulle ali dell'entusiasmo provocato dall'effetto Lukaku, il Parma esce da Fuorigrotta tra mille rimpianti ma a testa altissima. L'articolo prosegue qui sotto