Napoli-Osasuna 2-1: Politano solita certezza, Spinazzola in forma, Lucca si candida come vice Hojlund

Altra vittoria per il Napoli che supera per 2-1 in amichevole l'Osasuna con i goal di Politano e Lucca.
Allegri schiera Giovane nel tridente mentre non c'è McTominay, tenuto a riposo precauzionale come Rafa Marin. La prima occasione è per Anguissa, a sbloccare il risultato è invece Politano che trova la porta al volo su assist dalla sinistra di Spinazzola.
Lo stesso Politano colpisce poi lo spigolo della traversa sfiorando il raddoppio mentre l'Osasuna si vede poco prima dell'intervallo con un colpo di testa di Raul Garcia, che termina sul fondo.
Nella ripresa Allegri li cambia praticamente tutti e Lucca, subentrato al posto di Hojlund, trova il goal del 2-0 per avanzare la sua candidatura come vice del danese. Gli spagnoli accorciano dal dischetto con Budimir.