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Lucca Napoli 2025 disappunto 16.9Getty Images
Lelio Donato

Napoli-Osasuna 2-1: Politano solita certezza, Spinazzola in forma, Lucca si candida come vice Hojlund

Amichevoli dei club
Napoli vs Osasuna
Napoli
Osasuna

Politano la sblocca nel primo tempo e si conferma una delle certezze anche per il nuovo Napoli. Segna anche Lucca che spera di restare come vice Hojlund dopo la rottura con Lukaku: com'è andata l'amichevole tra Napoli e Osasuna.

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Altra vittoria per il Napoli che supera per 2-1 in amichevole l'Osasuna con i goal di Politano e Lucca.

Allegri schiera Giovane nel tridente mentre non c'è McTominay, tenuto a riposo precauzionale come Rafa Marin. La prima occasione è per Anguissa, a sbloccare il risultato è invece Politano che trova la porta al volo su assist dalla sinistra di Spinazzola.

Lo stesso Politano colpisce poi lo spigolo della traversa sfiorando il raddoppio mentre l'Osasuna si vede poco prima dell'intervallo con un colpo di testa di Raul Garcia, che termina sul fondo.

Nella ripresa Allegri li cambia praticamente tutti e Lucca, subentrato al posto di Hojlund, trova il goal del 2-0 per avanzare la sua candidatura come vice del danese. Gli spagnoli accorciano dal dischetto con Budimir.

  • TABELLINO NAPOLI-OSASUNA

    NAPOLI-OSASUNA 2-1

    Marcatori: 27' Politano, 53' Lucca, 69' rig. Budimir

    NAPOLI (4-3-3): Meret (46' Milinkovic-Savic); Di Lorenzo (46' Mazzocchi), Rrahmani (46' Obaretin), Marianucci, Spinazzola (46' Olivera); Anguissa (75' Baridò), Lobotka (63' Prisco), Folorunsho (46' Vergara); Politano (46' Lang), Hojlund (46' Lucca), Giovane (46' Alisson Santos). All. Allegri.

    Arbitro: Arena

    Ammoniti: Anguissa, Lucca

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  • LUCCA VICE HOJLUND?

    Nel giorno in cui la rottura con Romelu Lukaku è stata ufficialmente certificata, ecco Lorenzo Lucca.

    La scorsa estate il Napoli aveva investito parecchio per acquistarlo dall'Udinese, ma l'attaccante di fatto non si è mai ambientato.

    Per caratteristiche Lucca sembra più adatto al calcio di Allegri rispetto a quello di Conte. Anche se come spiegato da Manna toccherà a lui dimostrare di meritarsi la maglia azzurra.

    Il goal contro l'Osasuna può permettergli di riconquistare almeno un po' di fiducia. E magari candidarsi al ruolo di vice Hojlund per tutta la stagione.

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  • LA CERTEZZA POLITANO

    Alisson Santos e Neres sono più tecnici e veloci, certo, ma la certezza per il Napoli è ancora Matteo Politano.

    Nelle due stagioni di Conte l'esterno italiano ha giocato praticamente sempre, pur segnando poco.

    Ora, anche con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, Politano sembra destinato a trovare moltissimo spazio.

    Nel primo tempo contro l'Osasuna è stato per distacco il più pericoloso del Napoli sbloccando il risultato e scheggiando la traversa.

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  • FIDUCIA A SPINAZZOLA

    Anche sulla fascia sinistra le gerarchie per Allegri sembrano già chiare.

    Il tecnico d'altronde conosce benissimo Leonardo Spinazzola, da lui allenato ai tempi della Juventus parecchi anni fa.

    Dopo la cessione di Gutierrez dovrebbe essere lui il titolare del ruolo. E l'ottima prova offerta contro l'Osasuna è stato un ulteriore segnale lanciato ad Allegri.

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