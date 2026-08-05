Napoli-Osasuna 2-1: Politano solita certezza, Spinazzola in forma, Lucca si candida come vice Hojlund

Alisson Santos e Neres sono più tecnici e veloci, certo, ma la certezza per il Napoli è ancora Matteo Politano.

Nelle due stagioni di Conte l'esterno italiano ha giocato praticamente sempre, pur segnando poco.

Ora, anche con l'arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, Politano sembra destinato a trovare moltissimo spazio.

Nel primo tempo contro l'Osasuna è stato per distacco il più pericoloso del Napoli sbloccando il risultato e scheggiando la traversa.