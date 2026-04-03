Napoli-Milan scontro diretto per il secondo posto: chi può davvero contendere lo Scudetto all'Inter?

Sono due i precedenti tra Napoli e Milan in questa stagione. Il primo risale al 28 settembre 2025, quinta giornata dell’attuale Serie A: la gara, giocata a San Siro, è stata vinta dal Milan 2-1 grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. La rivincita il Napoli l’ha avuta in Supercoppa Italiana il 10 dicembre 2025, quando con netto 2-0 (reti di Neres e Hojlund) eliminò i rossoneri nella semifinale della competizione.