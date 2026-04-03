Napoli-Milan scontro diretto per il secondo posto: chi può davvero contendere lo Scudetto all'Inter?

Novanta minuti che valgono tanto, ben più dei tre importantissimi punti messi in palio dalla sfida del Maradona.
Lunedì sera Napoli e Milan si affronteranno in un match che decreterà definitivamente chi saràl’anti-Inter. I nerazzurri sono primi in classifica con 69 punti, ma stanno vivendo un momento di flessione, dietro inseguono il Milan a 63 lunghezze e il Napoli a 62.
La sfida di Pasquetta sarà uno scontro diretto al secondo posto con licenza di sognare qualcosa in più. Ma chi delle due squadre può davvero contendere lo Scudetto all’Inter?