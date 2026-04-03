Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
De Bruyne Modric Milan NapoliGetty Images
Nino Caracciolo

Napoli-Milan scontro diretto per il secondo posto: chi può davvero contendere lo Scudetto all'Inter?

Serie A
Napoli vs Milan
Napoli
Milan

Lunedì sera al Maradona andrà in scena il big mach tra Napoli e Milan: 90’ che mettono in palio una fetta importante di secondo posto e la possibilità di sognare in grande.

Pubblicità

Novanta minuti che valgono tanto, ben più dei tre importantissimi punti messi in palio dalla sfida del Maradona.

Lunedì sera Napoli e Milan si affronteranno in un match che decreterà definitivamente chi saràl’anti-Inter. I nerazzurri sono primi in classifica con 69 punti, ma stanno vivendo un momento di flessione, dietro inseguono il Milan a 63 lunghezze e il Napoli a 62.

La sfida di Pasquetta sarà uno scontro diretto al secondo posto con licenza di sognare qualcosa in più. Ma chi delle due squadre può davvero contendere lo Scudetto all’Inter?

  • IL MOMENTO DEL MILAN

    I rossoneri hanno sfruttato la sosta per lavorare e per recuperare energie psicofisiche: dopo il ko contro la Lazio la squadra di Allegri ha vinto a fatica contro il Torino, ma per la sfida del Maradona il tecnico toscano rischia di dover rinunciare ancora a Leao, non del tutto guarito dal problema fisico. Più in generale il Milan volerà a Napoli con un attacco in difficoltà.

    • Pubblicità

  • NAPOLI IN RISALITA

    Se il Milan sta mostrando qualche segnale di flessione, lo stesso non si può dire per il Napoli. Nell’ultimo periodo la squadra di Conte ha recuperato tanti infortunati, da McTominay ad Anguissa fino a De Bruyne, e ha collezionato quattro vittorie consecutive in campionato. A turbare l’ambiente durante questa sosta è stato però il caso Lukaku, rimasto a curarsi in Belgio nonostante il parere contrario della società.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PRECEDENTI IN EQUILIBRIO IN STAGIONE

    Sono due i precedenti tra Napoli e Milan in questa stagione. Il primo risale al 28 settembre 2025, quinta giornata dell’attuale Serie A: la gara, giocata a San Siro, è stata vinta dal Milan 2-1 grazie alle reti di Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic. La rivincita il Napoli l’ha avuta in Supercoppa Italiana il 10 dicembre 2025, quando con netto 2-0 (reti di Neres e Hojlund) eliminò i rossoneri nella semifinale della competizione.

  • IL CALENDARIO DI MILAN E NAPOLI

    Quali saranno gli impegni di Milan e Napoli in queste ultime 8 giornate di campionato ancora da disputare? Questo il calendario delle due formazioni:

    MILAN: 2° POSTO (63 punti)

    31^ giornata: Napoli-Milan

    32^ giornata: Milan-Udinese

    33^ giornata: Verona-Milan

    34^ giornata: Milan-Juventus

    35^ giornata: Sassuolo-Milan

    36^ giornata: Milan-Atalanta

    37^ giornata: Genoa-Milan

    38^ giornata: Milan-Cagliari

    NAPOLI: 3° POSTO (62 punti)

    31^ giornata: Napoli-Milan

    32^ giornata: Parma-Napoli

    33^ giornata: Napoli-Lazio

    34^ giornata: Napoli-Cremonese

    35^ giornata:Como-Napoli

    36^ giornata: Napoli-Bologna

    37^ giornata: Pisa-Napoli

    38^ giornata: Napoli-Udinese

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Udinese crest
Udinese
UDI
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Napoli crest
Napoli
NAP