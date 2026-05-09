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Stefano Silvestri

Napoli matematicamente in Champions League alla 36ª giornata se: cosa serve contro il Bologna e le combinazioni con Roma e Como

Serie A
Napoli
Napoli vs Bologna

Il Napoli può conquistare la matematica qualificazione alla prossima edizione della Champions League già a due giornate dalla fine: cosa serve affinché arrivi la matematica.

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Il bis Scudetto se n'era andato giù da un pezzo, ben prima che l'Inter conquistasse matematicamente il titolo battendo il Parma. Ma la stagione del Napoli, pur non paragonabile a quella passata, non è finita qui.

La squadra di Antonio Conte ha ancora un ultimo obiettivo per chiudere l'annata nel migliore dei modi: conquistare l'accesso alla Champions League, competizione che disputerebbe nuovamente dopo la precoce eliminazione di questa edizione.

Il Napoli può tornare matematicamente in Champions già in questa giornata, la trentaseiesima, a due turni dalla fine. Ma cosa deve accadere? Le combinazioni tra la partita col Bologna e gli impegni di Roma e Como contro Parma e Verona.

  • LA CLASSIFICA DI SERIE A

    Questa è la classifica di Serie A per quanto riguarda le formazioni in lotta per gli altri posti Champions dopo quello già messo in saccoccia dall'Inter:

    2. Napoli 70 punti

    3. Milan 67 punti

    4. Juventus 65 punti

    5. Roma 64 punti

    6. Como 62 punti

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  • NAPOLI IN CHAMPIONS ALLA 36ª GIORNATA SE...

    -Batte il Bologna a prescindere dai risultati di Roma e Como

    -Pareggia col Bologna e sia la Roma che il Como non vincono

    -Perde col Bologna, la Roma perde e il Como non vince

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  • COSA SERVE AL NAPOLI PER ANDARE IN CHAMPIONS

    Il Napoli ha bisogno di un'altra vittoria per tornare matematicamente in Champions League: battendo il Bologna nel posticipo di lunedì avrà raggiunto l'obiettivo a prescindere da quel che avranno fatto nel weekend la Roma e il Como, impegnate rispettivamente a Parma e a Verona.

    In questo caso si porterà a quota 73 punti e manterrà almeno a 6 il margine di distacco sul quinto posto, occupato proprio dalla Roma. E a contare sarebbero gli scontri diretti con i giallorossi, primo criterio in caso di arrivo di due o più squadre in zona Champions League e favorevoli agli azzurri (vittoria per 1-0 all'Olimpico, 2-2 al Maradona).

    Il Napoli andrebbe in Champions anche se dovesse chiudere a 73 punti assieme a Milan e Roma: in questo caso verrebbe stilata una classifica avulsa con gli scontri diretti tra le tre squadre, che premierebbe rossoneri e azzurri (7 punti a testa) e penalizzerebbe i giallorossi (appena due punti).

  • COSA SUCCEDE CON UN PAREGGIO O UNA SCONFITTA

    Un eventuale pareggio del Napoli contro il Bologna, invece, dovrà essere accompagnato da altri risultati favorevoli: la Roma non dovrà aver battuto il Parma, rimanendo a -6 o scivolando addirittura a -7, mentre il Como non dovrà a sua volta aver vinto a Verona per non portarsi a -6.

    Se gli scontri diretti con la Roma sono favorevoli al Napoli, infatti, non si può dire altrettanto di quelli col Como: 0-0 sia all'andata che al ritorno. Motivo per cui, in caso di arrivo a pari punti tra i partenopei e i lariani, a far fede sarebbe la differenza reti generale.

    Se il Napoli dovesse addirittura rimediare una sconfitta contro il Bologna, la situazione si complicherebbe ulteriormente: la squadra di Conte andrà in Champions League lunedì sera solamente se la Roma avrà perso a Parma e il Como non avrà vinto a Verona (i giallorossi rimarrebbero a -6 venendo ancora una volta penalizzati dagli scontri diretti, i lariani a -7 o -8).

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