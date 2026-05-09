Napoli matematicamente in Champions League alla 36ª giornata se: cosa serve contro il Bologna e le combinazioni con Roma e Como

Il bis Scudetto se n'era andato giù da un pezzo, ben prima che l'Inter conquistasse matematicamente il titolo battendo il Parma. Ma la stagione del Napoli, pur non paragonabile a quella passata, non è finita qui.
La squadra di Antonio Conte ha ancora un ultimo obiettivo per chiudere l'annata nel migliore dei modi: conquistare l'accesso alla Champions League, competizione che disputerebbe nuovamente dopo la precoce eliminazione di questa edizione.
Il Napoli può tornare matematicamente in Champions già in questa giornata, la trentaseiesima, a due turni dalla fine. Ma cosa deve accadere? Le combinazioni tra la partita col Bologna e gli impegni di Roma e Como contro Parma e Verona.