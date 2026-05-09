Napoli matematicamente in Champions League alla 36ª giornata se: cosa serve contro il Bologna e le combinazioni con Roma e Como

Il Napoli ha bisogno di un'altra vittoria per tornare matematicamente in Champions League: battendo il Bologna nel posticipo di lunedì avrà raggiunto l'obiettivo a prescindere da quel che avranno fatto nel weekend la Roma e il Como, impegnate rispettivamente a Parma e a Verona.

In questo caso si porterà a quota 73 punti e manterrà almeno a 6 il margine di distacco sul quinto posto, occupato proprio dalla Roma. E a contare sarebbero gli scontri diretti con i giallorossi, primo criterio in caso di arrivo di due o più squadre in zona Champions League e favorevoli agli azzurri (vittoria per 1-0 all'Olimpico, 2-2 al Maradona).

Il Napoli andrebbe in Champions anche se dovesse chiudere a 73 punti assieme a Milan e Roma: in questo caso verrebbe stilata una classifica avulsa con gli scontri diretti tra le tre squadre, che premierebbe rossoneri e azzurri (7 punti a testa) e penalizzerebbe i giallorossi (appena due punti).