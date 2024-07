Napoli-Mantova 3-0, tabellino e marcatori: primo tempo di fuoco, Cheddira e Lindstrom in goal

Secondo successo in altrettante partite per il Napoli di Conte, che a Dimaro ha avuto la meglio sul Mantova per 3-0. Infortunio per Simeone.

In attesa dei vari nazionali e di nuovi colpi di mercato, il Napoli di Conte batte il Mantova con riserve, primi arrivi estivi e giocatori che non hanno partecipato a Copa America ed Europeo. A Dimaro, nell'ultima amichevole in Trentino, la squadra azzurra ha avuto la meglio per 3-0.

Priva di Kvaratskhelia, Di Lorenzo e del resto dei giocatori ancora in vacanza, la squadra azzurra ha avuto una partenza di fuoco contro il Mantova, riuscendo a trovare la rete con Lindstrom, prossimo partente, dopo appena quattro minuti.

I giocatori del Napoli hanno dimostrato di sapersi trovare benissimo nelle trame offensive, con Politano a servire il compagno per il vantaggio. Buona costruzione di gioco anche per il raddoppio al 10', con Mazzocchi ad accentrarsi per Cheddira e servire il nuovo arrivato Spinazzola.

Indiavolato, il Napoli ha trovato anche il tris con lo stesso Cheddira, tra i migliori del primo tempo e in goal al 16' dopo l'assist per il raddoppio.

Nella ripresa il Napoli ha cambiato quasi completamente pelle, con solo quattro giocatori confermari rispetto al primo tempo. In campo i vari Juan Jesus, Mario Rui e Simeone, ques'ultimo in palla e più volte vicino al quarto goal. L'argentino ha tra l'altro lasciato il campo dopo un quarto d'ora per un problema all'inguine da valutare.