Napoli, Manna rivela: "Alcune squadre hanno contattato Kvaratskhelia, vogliamo rinnovare lui e Meret"

Il direttore sportivo dei partenopei ha trattato la questione legata al prolungamento del georgiano: "Condivisa la volontà di andare avanti insieme".

Il Napoli vola e lo fa anche grazie a Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano ha iniziato la nuova stagione con 2 goal e 2 assist nelle prime cinque gare ufficiali tra campionato e Coppa Italia.

Un inizio super per il classe 2001, che sotto la guida di Antonio Conte ha subito mostrato un grande feeling con Romelu Lukaku, una coppia che sta lavorando per far crescere l’intesa.

A poche settimane di distanza, le voci sull’interessamento del PSG e il possibile addio sono un lontano ricordo.

Ora il Napoli lavora per blindare il suo gioiello, come ha ammesso il direttore sportivo dei partenopei Giovanni Manna.

“Siamo al lavoro con l'entourage del giocatore per arrivare al rinnovo di contratto”.

A margine del convegno "Dall’analogico al digitale. Le nuove sfide della comunicazione”, Il dirigente azzurro ha rilasciato un'intervista al microfono di Sky Sport in cui ha trattato vari argomenti: dalla situazione di Meret, protagonista nel successo per 4-0 contro il Cagliari, al nuovo corso targato Conte e con Lukaku al centro del progetto.